Из-за кризиса работу могут потерять до 800 млн человек

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В Международной организации труда (МОТ) спрогнозировали три сценария развития событий в сфере занятости. Самый худший из них предполагает, что во второй половине 2020 года работы могут лишиться около 340 млн жителей планеты.
Об этом говорится в отчете МОТ.
По словам аналитиков, последствия от коронакризиса в первой половине года значительно превысили прогнозы экспертов. Так, во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.
В региональном разрезе потери рабочих мест во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).
Согласно новым прогнозам, дальнейшая ситуация (вторая половина 2020 года) может иметь три пути развития:
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