Из-за кризиса работу могут потерять до 800 млн человек

В Международной организации труда (МОТ) спрогнозировали три сценария развития событий в сфере занятости. Самый худший из них предполагает, что во второй половине 2020 года работы могут лишиться около 340 млн жителей планеты.

Об этом говорится в отчете МОТ.

По словам аналитиков, последствия от коронакризиса в первой половине года значительно превысили прогнозы экспертов. Так, во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.

В региональном разрезе потери рабочих мест во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).

Согласно новым прогнозам, дальнейшая ситуация (вторая половина 2020 года) может иметь три пути развития:

оптимистичный: деятельность работников восстановится быстро, значительно повышая совокупный спрос и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест;

базовый: постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Потеря 140 млн штатных рабочих мест.