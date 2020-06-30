0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

Из-за кризиса работу могут потерять до 800 млн человек

Из-за кризиса работу могут потерять до 800 млн человек

В Международной организации труда (МОТ) спрогнозировали три сценария развития событий в сфере занятости. Самый худший из них предполагает, что во второй половине 2020 года работы могут лишиться около 340 млн жителей планеты.

Об этом говорится в отчете МОТ.

По словам аналитиков, последствия от коронакризиса в первой половине года значительно превысили прогнозы экспертов. Так, во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.

Получить деньги до зарплаты 💸

В региональном разрезе потери рабочих мест во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).

Согласно новым прогнозам, дальнейшая ситуация (вторая половина 2020 года) может иметь три пути развития:

  • оптимистичный: деятельность работников восстановится быстро, значительно повышая совокупный спрос и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест;
  • базовый: постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Потеря 140 млн штатных рабочих мест.
  • пессимистичный: вторая волна коронавируса, возвращение ограничений, которые значительно замедлят восстановление экономик. Потеря 340 млн рабочих мест.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.