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Xiaomi готовит смартфон Mi 11 с камерой на 150 Мп (фото)

Xiaomi готовит смартфон Mi 11 с камерой на 150 Мп (фото)

Xiaomi начал битву среди флагманов, выпустив Xiaomi MI10 Pro с 5G, что позволило занять первые места и повысив узнаваемость бренда во всем мире. Теперь успех Mi 10 Pro хотят повторить с Mi 11. Недавно были подтверждены характеристики, которые полностью превосходят Mi 10Pro с точки зрения конфигурации.

Согласно сообщениям СМИ, Mi 11 будет доступен в первой половине следующего года. Как новый флагман, самое большое изменение коснется процессора. Mi 11 будет оснащен процессором Snapdragon 875, построенным по 5-нанометровой технологии TSMC, который потребляет меньше энергии, чем Snapdragon 865. Кроме того, он будет иметь новую архитектуру ЦП, которая может обеспечить полную производительность.


Фото: igeekphone.com

По внешнему виду Xiaomi Mi 11 принесет большие изменения по сравнению с прошлой моделью. Так, будет использована усовершенствованная камера под экраном, которую поместят в нижней части экрана. Также планируется поддержка режима с разрешением 2K и обновлением 144 Гц. Xiaomi Mi 11 будет иметь улучшенную квадрокамеру с основной матрицей на 150 Мп и дополнительными сверхширокой на 21 Мп + 40 Мп для зума и 8 Мп для макросъемки.


Фото: igeekphone.com

Срок службы батареи также является ключевым параметром. Mi 11 будет иметь встроенный аккумулятор емкостью 5500 мАч, поддерживающий быструю зарядку 100 Вт. Как только заряд такой высокой мощности будет реализован, скорость зарядки будет чрезвычайно высокой.

По материалам bigmir.net
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