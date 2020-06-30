Работники каких отраслей больше всего хотят работать удаленно

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8 из 10 людей хотели бы работать дома один день в неделю или больше после окончания карантинных мероприятий, связанных с COVID-19.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Colliers International, к которому были привлечены более 5000 респондентов из 25 стран.
Впервые в истории белые воротнички были вынуждены так массово, так надолго и так быстро перейти на удаленный формат работы. Для большинства организаций это был серьезный челлендж, который требовал строгого внимания и усилий, с целью сохранения бизнеса.
“Самым большим сюрпризом для многих компаний стало осознание того, что они таки могут работать удаленно, быть продуктивными и оставаться на связи со своими клиентами и партнерами”, – отмечают в Colliers International.
Опыт работы из дому до карантина:
82% хотели бы работать 1 день в неделю или больше из дома после снятия карантина. Из числа респондентов, которые никогда не работали дистанционно до COVID-19, 73% хотели бы работать из дома по крайней мере один день в неделю после COVID-19.
Наибольший рост производительности отмечается в секторах IT и медиа. Наибольшее снижение производительности труда отмечается в сфере образования и научных исследований.
Отрасли, в которых работники больше всего хотят работать удаленно:
Вернуться в офис хотят респонденты, которые представляют сектор розничной торговли, юридический и транспортно-логистический секторы. Но даже в этих индустриях более 70% респондентов хотели бы работать 1 день в неделю или больше из дому.
Производительность. Половина респондентов ответили, что их производительность труда не изменилась при работе из дому. 27% считали, что их производительность выросла, а 23% чувствовали, что их производительность снизилась. Однако, если речь идет о командной работе или встречах, то в офисе однозначно эффективнее.
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