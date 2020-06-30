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Работники каких отраслей больше всего хотят работать удаленно

Работники каких отраслей больше всего хотят работать удаленно

8 из 10 людей хотели бы работать дома один день в неделю или больше после окончания карантинных мероприятий, связанных с COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Colliers International, к которому были привлечены более 5000 респондентов из 25 стран.

Впервые в истории белые воротнички были вынуждены так массово, так надолго и так быстро перейти на удаленный формат работы. Для большинства организаций это был серьезный челлендж, который требовал строгого внимания и усилий, с целью сохранения бизнеса.

“Самым большим сюрпризом для многих компаний стало осознание того, что они таки могут работать удаленно, быть продуктивными и оставаться на связи со своими клиентами и партнерами”, – отмечают в Colliers International.

Опыт работы из дому до карантина:

  • никогда не работали удаленно – 28% опрошенных;
  • иногда – 55%;
  • часто – 12%;
  • большую часть времени – 5%.

82% хотели бы работать 1 день в неделю или больше из дома после снятия карантина. Из числа респондентов, которые никогда не работали дистанционно до COVID-19, 73% хотели бы работать из дома по крайней мере один день в неделю после COVID-19.

Наибольший рост производительности отмечается в секторах IT и медиа. Наибольшее снижение производительности труда отмечается в сфере образования и научных исследований.

Отрасли, в которых работники больше всего хотят работать удаленно:

  • фармацевтическая;
  • образовательная;
  • IT;
  • исследовательский сектор.

Вернуться в офис хотят респонденты, которые представляют сектор розничной торговли, юридический и транспортно-логистический секторы. Но даже в этих индустриях более 70% респондентов хотели бы работать 1 день в неделю или больше из дому.

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Производительность. Половина респондентов ответили, что их производительность труда не изменилась при работе из дому. 27% считали, что их производительность выросла, а 23% чувствовали, что их производительность снизилась. Однако, если речь идет о командной работе или встречах, то в офисе однозначно эффективнее.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 13 марта в Кабмине рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленную работу или обеспечить гибкий режим рабочего времени.
  • В апреле по сравнению с февралем количество запросов “удаленная работа” выросло на 83%.
  • В период карантина в “топ самых популярных предложений:https://news.finance.ua/ua/news/-/471162/ukrayintsi-staly-na-83-chastishe-shukaty-viddalenu-robotu с удаленной занятостью вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам.
По материалам Finance.UA
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