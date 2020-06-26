0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Airbus научила пассажирские самолеты самостоятельно взлетать и садиться (видео)

Airbus научила пассажирские самолеты самостоятельно взлетать и садиться (видео)

Современные системы автопилотирования позволяют поддерживать курс самолёта в заданном направлении. Между тем взлёт и посадка, являющиеся одними из самых сложных этапов полёта, до сих пор производятся в ручном режиме.

Компания Airbus отчиталась об успешных испытаниях ИИ, совершившего несколько взлётов и посадок без участия человека.

Авиалайнер Airbus A350-1000 совершил шесть удачных полётов, полагаясь на систему внешних камер. Сообщается, что четыре раза ИИ смог самостоятельно взлететь и пять раз приземлиться без участия человека. В качестве страховки всё это время в кабине находились квалифицированные лётчики-испытатели, способные перехватить управление в чрезвычайной ситуации.

Известно, что обучение нейросети проводилось на 450 видеозаписях. ИИ научился распознавать аэродромы, световую индикацию и разметку. Разработка системы осуществляется силами Airbus в рамках проекта Autonomous Taxi, Takeoff and Landing (ATTOL). Испытательные полёты проводились в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции начиная с января 2020 года.

Airbus полагает, что внедрение подобной системы позволит повысить безопасность полётов, разгрузить пассажиропоток за счёт сокращения интервалов между взлётами и посадками, а также полностью автоматизировать перевозку пассажиров.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.