Airbus научила пассажирские самолеты самостоятельно взлетать и садиться (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Современные системы автопилотирования позволяют поддерживать курс самолёта в заданном направлении. Между тем взлёт и посадка, являющиеся одними из самых сложных этапов полёта, до сих пор производятся в ручном режиме.
Компания Airbus отчиталась об успешных испытаниях ИИ, совершившего несколько взлётов и посадок без участия человека.
Авиалайнер Airbus A350-1000 совершил шесть удачных полётов, полагаясь на систему внешних камер. Сообщается, что четыре раза ИИ смог самостоятельно взлететь и пять раз приземлиться без участия человека. В качестве страховки всё это время в кабине находились квалифицированные лётчики-испытатели, способные перехватить управление в чрезвычайной ситуации.
Известно, что обучение нейросети проводилось на 450 видеозаписях. ИИ научился распознавать аэродромы, световую индикацию и разметку. Разработка системы осуществляется силами Airbus в рамках проекта Autonomous Taxi, Takeoff and Landing (ATTOL). Испытательные полёты проводились в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции начиная с января 2020 года.
Airbus полагает, что внедрение подобной системы позволит повысить безопасность полётов, разгрузить пассажиропоток за счёт сокращения интервалов между взлётами и посадками, а также полностью автоматизировать перевозку пассажиров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара - КШЭ10 ч. назад - 50913 13
С 2021 года газ можно будет покупать у Укрпочты и розничных сетей магазинов11 ч. назад - 2651 7
Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу (фото)14 ч. назад - 2796 6
Фонд гарантирования вкладов продал кредиты Дельта банка на миллиард с дисконтом 95%8 ч. назад - 1218 5
Когда будут повышать минималку в Украине: предварительный график (инфографика)12 ч. назад - 1754 4
Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара - КШЭ10 ч. назад - 50913 13
Как менялись цены на аренду квартир в Киеве во время карантина8 ч. назад - 4740 2
Средняя заработная плата за апрель в Киеве13 ч. назад - 2977
Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу (фото)14 ч. назад - 2796 6
С 2021 года газ можно будет покупать у Укрпочты и розничных сетей магазинов11 ч. назад - 2651 7
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)7 ч. назад - 565
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Вчера, 15:27 - 536
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)Позавчера, 12:17 - 677
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 623
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)24.06.2020, 13:35 - 5527 4