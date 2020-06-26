Airbus научила пассажирские самолеты самостоятельно взлетать и садиться (видео)

Современные системы автопилотирования позволяют поддерживать курс самолёта в заданном направлении. Между тем взлёт и посадка, являющиеся одними из самых сложных этапов полёта, до сих пор производятся в ручном режиме.

Компания Airbus отчиталась об успешных испытаниях ИИ, совершившего несколько взлётов и посадок без участия человека.

Авиалайнер Airbus A350-1000 совершил шесть удачных полётов, полагаясь на систему внешних камер. Сообщается, что четыре раза ИИ смог самостоятельно взлететь и пять раз приземлиться без участия человека. В качестве страховки всё это время в кабине находились квалифицированные лётчики-испытатели, способные перехватить управление в чрезвычайной ситуации.

Известно, что обучение нейросети проводилось на 450 видеозаписях. ИИ научился распознавать аэродромы, световую индикацию и разметку. Разработка системы осуществляется силами Airbus в рамках проекта Autonomous Taxi, Takeoff and Landing (ATTOL). Испытательные полёты проводились в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции начиная с января 2020 года.

Airbus полагает, что внедрение подобной системы позволит повысить безопасность полётов, разгрузить пассажиропоток за счёт сокращения интервалов между взлётами и посадками, а также полностью автоматизировать перевозку пассажиров.