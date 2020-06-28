В Минфине рассказали, сколько «Доступных кредитов» выдали госбанки

В рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки за неделю выдали 178 новых кредитов на общую сумму 301 миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В целом, по состоянию на 30 июня 2020 года, уже выдано 899 кредитов на общую сумму 810,401 миллиона гривен.

Кроме того, на этой неделе был выдан первый кредит на пополнение оборотных средств в рамках антикризисного пакета, которым была дополнена программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Сумма займа – один миллион гривен.

Где можно получить «Доступные кредиты 5-7-9%»: АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО «Кредобанк», ОАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК», АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ставки по кредитной программе «5-7-9» фактически снизились для заемщиков до 0%.

Кабмин принял постановление, которым упростил предоставление «Доступных кредитов 5-7-9%» для бизнеса.

Среди самых распространенных причин отказа в дешевом кредитовании бизнеса: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закона о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».

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