В Минфине рассказали, сколько «Доступных кредитов» выдали госбанки

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В рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки за неделю выдали 178 новых кредитов на общую сумму 301 миллион гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В целом, по состоянию на 30 июня 2020 года, уже выдано 899 кредитов на общую сумму 810,401 миллиона гривен.
Кроме того, на этой неделе был выдан первый кредит на пополнение оборотных средств в рамках антикризисного пакета, которым была дополнена программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Сумма займа – один миллион гривен.
Где можно получить «Доступные кредиты 5-7-9%»: АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО «Кредобанк», ОАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК», АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
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