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В Минфине рассказали, сколько «Доступных кредитов» выдали госбанки

В Минфине рассказали, сколько «Доступных кредитов» выдали госбанки

В рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки за неделю выдали 178 новых кредитов на общую сумму 301 миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В целом, по состоянию на 30 июня 2020 года, уже выдано 899 кредитов на общую сумму 810,401 миллиона гривен.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

Кроме того, на этой неделе был выдан первый кредит на пополнение оборотных средств в рамках антикризисного пакета, которым была дополнена программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Сумма займа – один миллион гривен.

Где можно получить «Доступные кредиты 5-7-9%»: АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО «Кредобанк», ОАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК», АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ставки по кредитной программе «5-7-9» фактически снизились для заемщиков до 0%.
  • Кабмин принял постановление, которым упростил предоставление «Доступных кредитов 5-7-9%» для бизнеса.
  • Среди самых распространенных причин отказа в дешевом кредитовании бизнеса: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закона о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».

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По материалам Finance.UA
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