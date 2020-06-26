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Турция открывает границы: первый рейс в Анталию будет выполнен из Харькова

Турция открывает границы: первый рейс в Анталию будет выполнен из Харькова

Турция с 1 июля откроет границы для иностранных туристов, в том числе из Украины. Условием въезда в страну является соблюдение всех противоэпидемических правил. Первым рейсом в Турцию, куда смогут улететь украинцы, будет Харьков-Анталия.

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло Международного аэропорта “Харьков”.

График рейсов на 1 июля:

  • Харьков – Анталия: время отправления – 00:05, прибытие – 6:00 (перевозчик SkyUp Airline);
  • Харьков – Анталия: время отправления – 5:00, прибытие – 23:55 (перевозчик – Azur Air Ukraine);
  • Харьков – Стамбул: время отправления – 19:35, прибытие – 21:50 (перевозчик – Pegasus Airlines).


Скриншот сайта hrk.aero

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 15 июня возобновилось регулярное международное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.

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По материалам Finance.UA
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