Турция открывает границы: первый рейс в Анталию будет выполнен из Харькова

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Турция с 1 июля откроет границы для иностранных туристов, в том числе из Украины. Условием въезда в страну является соблюдение всех противоэпидемических правил. Первым рейсом в Турцию, куда смогут улететь украинцы, будет Харьков-Анталия.
Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло Международного аэропорта “Харьков”.
График рейсов на 1 июля:
Скриншот сайта hrk.aero
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