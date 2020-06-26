С начала 2019 года из Украины вывели $11,6 млрд

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С начала 2019 года по апрель 2020 года нерезиденты вывели из Украины в виде доходов от ОВГЗ, процентов по кредитам, дивидендов 11,6 млрд долларов.
Об этом сообщил председатель совета Национального банка Богдан Данилишин в FACEBOOK.
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По его данным, только правительству и НБУ в 2020-2021 гг. запланировано выплатить нерезидентам 5,2 млрд долларов процентов, в том числе Минфином – 4,6 млрд долларов и центробанком – 0,6 млрд долларов.
Также в 2020-2021 правительство и НБУ должны погасить 11,3 млрд долларов кредитов, в том числе перед МВФ – 2,4 млрд долларов.
“Весьма показателен тот факт, что размер первого транша МВФ по кредитной программе Stand by, который Украина получила в июне 2020 года, в точности совпадает с величиной погашенного Украиной долга перед МВФ за период 2019 и января-мая 2020 – ровно 2,1 млрд долларов. То есть по состоянию на июнь 2020 года ситуация выглядит так, что МВФ просто рефинансировал Украине свой же кредит”, – отметил Данилишин.
Положительной остается позиция по чистому притоку средств по статье долговых ценных бумаг: за 2 года в Украину поступило 6,7 млрд долларов.
Вместе с тем он отметил, что с началом коронакризиса Украина лишилась доступа к международным рынкам капитала и ситуация здесь стремительно меняется не в пользу Украины.
В частности, в 2020-2021 годах правительство должно погасить по облигациям внутреннего государственного займа и облигациям внешнего государственного займа 6,5 млрд долларов, в том числе в 2020 – 3,1 млрд долларов, в 2021 – 3,5 млрд долларов.
В целом запланированные суммы погашений основной суммы и процентов по долговым обязательствам правительства и НБУ в 2020-2021 годах составляют 20,5 млрд долларов, в том числе в 2020 – 10,9 млрд долларов, в 2021 – 9,7 млрд долларов.
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