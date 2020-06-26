На Киевщине майнинговая ферма похитила электроэнергию на полмиллиона гривен - полиция (фото)

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В Киевской области разоблачили майнинговую ферму, организаторы которой похитили электроэнергии на сумму более 500 тысяч гривен.
Как сообщили в полиции, в с. Новоселки Вышгородского района неизвестные незаконно подключили майнингову ферму к трансформатору, таким образом похищая электроэнергию.
Сейчас в зданиях, где располагается оборудование «добычи» криптовалют, продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают причастных к незаконной деятельности.
Фото: mvs.gov.ua
Полицейские открыли уголовное производство ч. 2 ст. 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Фото: mvs.gov.ua
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