0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 349 0

На Киевщине майнинговая ферма похитила электроэнергию на полмиллиона гривен - полиция (фото)

На Киевщине майнинговая ферма похитила электроэнергию на полмиллиона гривен - полиция (фото)

В Киевской области разоблачили майнинговую ферму, организаторы которой похитили электроэнергии на сумму более 500 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции, в с. Новоселки Вышгородского района неизвестные незаконно подключили майнингову ферму к трансформатору, таким образом похищая электроэнергию.

Сейчас в зданиях, где располагается оборудование «добычи» криптовалют, продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают причастных к незаконной деятельности.


Фото: mvs.gov.ua

Полицейские открыли уголовное производство ч. 2 ст. 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.


Фото: mvs.gov.ua

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.