На Киевщине майнинговая ферма похитила электроэнергию на полмиллиона гривен - полиция (фото)

В Киевской области разоблачили майнинговую ферму, организаторы которой похитили электроэнергии на сумму более 500 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции, в с. Новоселки Вышгородского района неизвестные незаконно подключили майнингову ферму к трансформатору, таким образом похищая электроэнергию.

Сейчас в зданиях, где располагается оборудование «добычи» криптовалют, продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают причастных к незаконной деятельности.



Фото: mvs.gov.ua

Полицейские открыли уголовное производство ч. 2 ст. 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.



Фото: mvs.gov.ua