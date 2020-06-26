В Беларуси отложили запуск атомной электростанции на 2021 год

Запуск Белорусской атомной электростанции отложили на 2021 год, а загрузка топлива перенесена на август.

Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает «БЕЛТА».

«Мы считаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива. И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году (в первом квартале, по крайней мере) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок», – сказал он.

В то же время, Семашко не сказал, что стало причиной откладывания запуска БелАЭС. Ранее ожидалось, что первый энергоблок будет запущен в январе 2020 года. Затем его перенесли на июль, а в мае на атомную станцию ​​доставили ядерное топливо. Еще в начале июня президент страны Александр Лукашенко рассказывал, что Белорусскую АЭС запустят «в течение нескольких дней».

«И не надо страдать, что ее (электроэнергию. – Ред.) некуда будет девать. Народу отдадим! Будут блины печь на электроплите, будут на автомобилях электрических ездить», – заявил Лукашенко.