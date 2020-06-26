"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)

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27 июня украинская авиакомпания Windrose выполнила первый коммерческий рейс на новом для нее типе воздушных судов — турбовинтовом лайнере ATR-72.
Перелет был выполнен из столичного аэропорта “Борисполь” в аэропорт “Одесса”.
Из Киева самолет вылетел в 10:37, в аэропорту назначения приземлился в 11:40. В 12:15 воздушное судно вылетело в обратном направлении.
Одним из пассажиров первого рейса стал Андрей Ярмак, руководитель “Украэроруха”.
“Шаг кресел отличный, рассадка 2-2, полки вместительные. То ли за перелетами соскучился, то ли самолет и вправду хорош”, — написал он на своей странице в Facebook.
Фото: ЦТС
ATR-72 с регистрационным номером UR-RWA прибыл в Украину 25 июня. До этого самолет находился в польском Быдгоще, где был окрашен в ливрею украинской авиакомпании. С 2014 года эксплуатантом ВС была авиакомпания Firefly из Малайзии.
Самолеты ATR-72 Windrose планирует эксплуатировать на внутренних маршрутах. В ближайшее время ожидается прибытия в Украину второго такого воздушного судна.
Фото: ЦТС
Ранее сообщалось, что авиакомпания Windrose решила приобрести на условиях лизинга 8 самолетов ATR-72-600 для расширения работы на внутренних рейсах.
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