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"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)

"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)

27 июня украинская авиакомпания Windrose выполнила первый коммерческий рейс на новом для нее типе воздушных судов — турбовинтовом лайнере ATR-72.

Перелет был выполнен из столичного аэропорта “Борисполь” в аэропорт “Одесса”.

Из Киева самолет вылетел в 10:37, в аэропорту назначения приземлился в 11:40. В 12:15 воздушное судно вылетело в обратном направлении.

Одним из пассажиров первого рейса стал Андрей Ярмак, руководитель “Украэроруха”.

“Шаг кресел отличный, рассадка 2-2, полки вместительные. То ли за перелетами соскучился, то ли самолет и вправду хорош”, — написал он на своей странице в Facebook.


Фото: ЦТС

ATR-72 с регистрационным номером UR-RWA прибыл в Украину 25 июня. До этого самолет находился в польском Быдгоще, где был окрашен в ливрею украинской авиакомпании. С 2014 года эксплуатантом ВС была авиакомпания Firefly из Малайзии.

Самолеты ATR-72 Windrose планирует эксплуатировать на внутренних маршрутах. В ближайшее время ожидается прибытия в Украину второго такого воздушного судна.


Фото: ЦТС

Ранее сообщалось, что авиакомпания Windrose решила приобрести на условиях лизинга 8 самолетов ATR-72-600 для расширения работы на внутренних рейсах.

По материалам Дело
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