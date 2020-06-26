Почти 75% транзакций на криптобиржах несут риск отмывания денег - эксперты

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Около 74% биткойнов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы.
Как считают специалисты аналитической компании CipherTrace, это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки.
Они проанализировали, как внедрение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для криптовалютной отрасли скажется на банках, которые все больше вовлекаются в обслуживание участников отрасли.
По информации издания, FATF в июне прошлого года опубликовала новые правила для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs). На их внедрение организация отвела 12 месяцев.
Изучив процедуры KYC у 500 ведущих VASPs, специалисты компании оценили у 57% из них соответствующие протоколы как слабые или недостаточные. Год назад эта цифра была выше — 67%, напомнили в CipherTrace.
Трансграничный характер биткойна, при недостаточных мерах KYC/AML несет высокий риск использования криптовалюты для отмывания денег, полагают в компании. Преступники постоянно ищут новые лазейки и быстро их используют, отметили аналитики.
Участие в транзакции VASP со слабыми или отсутствующими процедурами KYC/AML ставит под удар регуляторов банки, как покупателя криптовалюты, так и продавца, если в сделке задействованы фиатные деньги. По оценке CipherTrace, типичный крупный банк США обрабатывает в год свыше $2 млрд платежей, связанных с криптовалютой, не идентифицируя их как таковые.
Специалисты компании полагают, что в одиночку банкам с этой проблемой не справиться — необходимо усиление соответствующих мер со стороны криптовалютной отрасли.
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