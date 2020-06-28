Bugatti выпустит супердорогой спортивный гиперкар в единственном варианте (фото)

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Спустя четыре года после дебюта модели Chiron компания Bugatti запланировала выпуск версии со съемной крышей в единственном экземпляре.
Как сообщает “Мотор”, родстер Bugatti Veyron Grand Sport был представлен в 2006 году, всего через год после премьеры купе.
По информации издания Supercar Blog, модель гиперкара со съемной крышей получит собственное имя и будет стоить девять миллионов евро, не считая налогов.
Таким образом, родстер Chiron станет дороже модели Centodieci (8 млн евро), чей тираж ограничен 10 единицами, но дешевле штучного La Voiture Noire (11 млн евро).
Фото: Supercar Blog
Другие подробности о модели пока не раскрываются, но не исключено, что производитель не ограничится съемными панелями крыши — возможно, что Bugatti переделает дизайн автомобиля более кардинально.
Фото: Supercar Blog
Родстеры Veyron Grand Sport и Veyron Grand Sport Vitesse были выпущены в количестве 150 экземпляров.
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