Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки

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Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составило 3404,1 тыс. человек. Это 20,6% от общей численности работающих украинцев в этом возрасте.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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По данным статистического ведомства, в первом квартале 2020 года:
За последний квартал количество неформально занятых сократилось на 1,6% (в 2019 году – 3460,4 тысяч человек).
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