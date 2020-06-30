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Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки

Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составило 3404,1 тыс. человек. Это 20,6% от общей численности работающих украинцев в этом возрасте.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, в первом квартале 2020 года:

  • из числа неформально занятых работали по найму 1509,9 тыс. человек;
  • не по найму – 1894,2 тыс. человек.

За последний квартал количество неформально занятых сократилось на 1,6% (в 2019 году – 3460,4 тысяч человек).

Справка Finance.ua:

  • Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», которым хотят отменить трудовые книжки в бумажном виде.
  • Сейчас е-трудовая книжка действует на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Там ею могут воспользоваться только зарегистрированные пользователи сайта, у которых есть электронная подпись.

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По материалам Finance.UA
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