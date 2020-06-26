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Более полутора сотен земельных участков под Киевом будут снова выставлены на торги с июля

Более полутора сотен земельных участков под Киевом будут снова выставлены на торги с июля

Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион 3 июля 2020 года более полутора сотен земельных участков под Киевом и основные средства, состоящие на балансе АО «Дельта Банк». Открытые торги пройдут на электронной площадке ProZоrro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В частности, участникам аукциона будет предложен большой выбор земельных участков разного целевого назначения – индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство, садоводство, огородничество и т.д. Всего на торги будут выставлены 162 земельных участка в нескольких районах Киевской области, а именно: Макаровском, Васильковском, Киево-Святошинском, а также в г. Бровары.

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Площадь земельных участков – от 0,37 до 18,24 га. Каждый участок будет продаваться отдельным лотом.

У выставленных на продажу лотов – разная начальная стоимость – от 106 853 грн до 6 113 091 грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона.

По материалам Finance.UA
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