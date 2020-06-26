Средняя заработная плата за апрель в Киеве

В апреле 2020 г. размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью работников 10 и более) составил 15 278 грн.

Об этом сообщает Главное управление статистики Киева.

По сравнению с мартом 2020 г. размер заработной платы уменьшился на 15,1%, а по сравнению с апрелем прошлого года – на 3,8%.

Начисления за один отработанный час в этом месяце составили 128,05 грн, что на 0,3% больше, чем в марте 2020 г.

Самый высокий уровень оплаты труда:

информация и телекоммуникации;

государственное управление и оборона,

обязательное социальное страхование;

финансовая и страховая деятельность;

производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,6-1,8 раза.

Самый низкий уровень оплаты труда:

у работников предприятий временного размещения и организации питания; текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; производства электрооборудования;

производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования; металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

строительства; производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств; операций с недвижимым имуществом; производства машин и оборудования прочих группировок,

здравоохранения и предоставления социальной помощи и не превышала 59,8% от среднего уровня по экономике.

Средний размер оплаты труда в I квартале 2020 г. во всех районах города был выше минимальной заработной платы (4723 грн).

Зарплата по районам Киева:

только в Подольском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах средний размер заработной платы превысил средний показатель по г. Киеву и составил соответственно 20 915 грн, 19 964 грн, 18 703 грн и 17 892 грн.

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Деснянском районе – 11 265 грн (на 32,7% меньше среднего показателя).

Индекс реальной заработной платы (с учетом изменений потребительских цен) в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г. составил 84,5%, относительно апреля 2019 г. – 94,0%, а в январе-апреле 2020 г. относительно соответствующего периода предыдущего года – 105,8%.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 июля по закону о госбюджете на 2020 год увеличится один из ключевых социальных стандартов – прожиточного минимума, от которого зависит, в частности, размер максимального пособия по безработице. С 28 апреля 2020 г. действует порядок, согласно которому работодатели могут обращаться за помощью по частичной безработице.

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