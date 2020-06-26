Средняя заработная плата за апрель в Киеве

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В апреле 2020 г. размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью работников 10 и более) составил 15 278 грн.
Об этом сообщает Главное управление статистики Киева.
По сравнению с мартом 2020 г. размер заработной платы уменьшился на 15,1%, а по сравнению с апрелем прошлого года – на 3,8%.
Начисления за один отработанный час в этом месяце составили 128,05 грн, что на 0,3% больше, чем в марте 2020 г.
Самый высокий уровень оплаты труда:
Самый низкий уровень оплаты труда:
Средний размер оплаты труда в I квартале 2020 г. во всех районах города был выше минимальной заработной платы (4723 грн).
Зарплата по районам Киева:
Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Деснянском районе – 11 265 грн (на 32,7% меньше среднего показателя).
Индекс реальной заработной платы (с учетом изменений потребительских цен) в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г. составил 84,5%, относительно апреля 2019 г. – 94,0%, а в январе-апреле 2020 г. относительно соответствующего периода предыдущего года – 105,8%.
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