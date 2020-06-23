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Google анонсировала большое обновление альтернативы Zoom

Google анонсировала большое обновление альтернативы Zoom

Компания Google рассказала о своих планах по развитию фирменной альтернативы Zoom — сервиса Google Meet. В ближайшее время Google Meet для корпоративных пользователей и образовательных нужд получит несколько важных новшеств.

Как Zoom и другие популярные сервисы видеоконференций, в Google Meet скоро появится возможность размывать фон или вообще менять фоновое изображение. Google предложит несколько предустановленных вариантов, но пользователи смогут загрузить и свои фоновые изображения. Администраторы могут отключить данную функцию.

Не так давно в Google Meet появился вариант просмотра на 16 собеседников одновременно, а теперь Google пообещала внедрить интерфейс для 49 собеседников одновременно.

Среди других новшеств — голосования, канал для вопросов, «поднятие руки» для желающих высказаться, дополнительные инструменты для модерирования, разделение большой встречи на отдельные беседы, и так далее.

По материалам iXBT.com
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