Google анонсировала большое обновление альтернативы Zoom

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Компания Google рассказала о своих планах по развитию фирменной альтернативы Zoom — сервиса Google Meet. В ближайшее время Google Meet для корпоративных пользователей и образовательных нужд получит несколько важных новшеств.
Как Zoom и другие популярные сервисы видеоконференций, в Google Meet скоро появится возможность размывать фон или вообще менять фоновое изображение. Google предложит несколько предустановленных вариантов, но пользователи смогут загрузить и свои фоновые изображения. Администраторы могут отключить данную функцию.
Не так давно в Google Meet появился вариант просмотра на 16 собеседников одновременно, а теперь Google пообещала внедрить интерфейс для 49 собеседников одновременно.
Среди других новшеств — голосования, канал для вопросов, «поднятие руки» для желающих высказаться, дополнительные инструменты для модерирования, разделение большой встречи на отдельные беседы, и так далее.
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