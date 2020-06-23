В Днепре разоблачили подпольное производство антисептиков на более 1 млн гривен (фото)

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В Днепре разоблачили подпольный цех по производству антисептических средств сомнительного качества. Нелегальное предприятие работало более трех месяцев.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Предварительно, нелегальный бизнес наладили 5 жителей Днепра. Антисептики они производили на основе контрафактного спирта, который покупали в других областях страны. На антисептические средства злоумышленники оформляли поддельные свидетельства о качестве.
По данным СБУ, ежемесячно злоумышленники производили 10 тысяч флаконов антисептиков стоимостью около 1,3 миллиона гривен. Продукцию продавали через интернет и в одной из известных аптечных сетей области.
Фото: СБУ
В ходе обысков на подпольном цеху изъяли свыше 3 тонн спиртовой смеси на более 1,2 млн гривен, а также 5 тонн химического вещества для изготовления антисептиков.
Фото: СБУ
Правоохранители открыли производство по двум статьям и устанавливают всех клиентов злоумышленников.
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