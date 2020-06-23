0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 34 0

SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)

SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)

Virgin Galactic провела второй испытательный полет своего суборбитального корабля SpaceShipTwo со своего космодрома в Нью-Мексико и теперь заявляет, что готова возобновить полеты космического корабля.

Космический корабль SpaceShipTwo, названный VSS Unity, совершил полет в небе над американским космодромом. Это был второй бесплатный полет транспортного средства на космодроме после полета на глиссаде, который состоялся 1 мая. Это произошло примерно через два с половиной месяца после того, как компания отправила туда транспортное средство из Калифорнии.

Компания объявила об этом полете как о “высокоскоростном” испытании SpaceShipTwo, когда во время снижения космический аппарат достиг скорости 0,85 Маха. Более высокая скорость, говорится в заявлении компании, была достигнута для проверки того, как транспортное средство выдерживает условия, приближенные к условиям во время полета с включенным двигателем.

Пилоты также провели серию маневров, чтобы сравнить характеристики машины с аналогичными маневрами на более медленных скоростях.

По словам представителей компании, завершение испытаний позволяет ей возобновить испытательные полеты.

“Это был важный тест, который, в ожидании обзора данных, означает, что теперь мы можем приступить к подготовке транспортных средств к полету с приводом”, – заявил Джордж Уайтсайдс, исполнительный директор Virgin Galactic.

Напомним, в последний раз SpaceShipTwo выполнил испытательный полет в феврале 2019 года из Мохаве, штат Калифорния, на его борту находились три человека. Они достигли высоты более 80 километров, которую компания, а также правительственные учреждения США определяют в качестве границы космоса. С тех пор компания обустроила интерьер салона и выполнила другие модификации корабля.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.