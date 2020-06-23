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Зеленский пообещал налоговую поддержку внутреннего туризма

Зеленский пообещал налоговую поддержку внутреннего туризма

Президент Владимир Зеленский пообещал налоговую поддержку внутреннего туризма на законодательном уровне и анонсировал в ближайшие дни правительственную программу развития туризма внутри страны.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами после подписания соглашения о морской концессии в рамках рабочей поездки на Херсонщину, которое транслировал Офис Президента в Facebook.

«Сейчас не хочу забегать вперед, но мы рассматриваем очень важный законопроект, который, я уверен, мы успеем проголосовать в Верховной Раде до 15 июля, пока депутаты работают. Не хочу говорить о налогах на туризм. Если можно, это такой небольшой анонс – мы будем помогать и налогами также внутреннему туризму», – сказал Зеленский.

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Он добавил, что сейчас разрабатывается большая программа по развитию внутреннего туризма.

«Я уверен, что она на днях появится на уровне правительства», – отметил Президент.

Зеленский констатировал, что раньше никто не обращал внимания на внутренний туризм, хотя в Украине есть что посмотреть и показать.

В этом контексте глава государства проинформировал, что программа развития внутреннего туризма будет предусматривать восстановление и ремонт украинских замков, музеев и восстановление парков.

По материалам УКРИНФОРМ
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