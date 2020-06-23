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Зеленский - водителям грузовиков: Все будут взвешены, но не все счастливы

Зеленский - водителям грузовиков: Все будут взвешены, но не все счастливы

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, что в контроль за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране вовлечены Нацполиция и Служба безопасности, так что «все будут взвешены, но не все счастливы».

Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами после подписания соглашения о морской концессии в ходе рабочей поездки на Херсонщину, которое транслировал Офис Президента в Facebook.

Перед этим глава Херсонской ОГА Юрий Гусев проинформировал, что в области сегодня совместно с «Укртрансбезопасностью» запускают специальную операцию с рабочим названием «Взвешенные и счастливые» с целью недопущения перегрузок автомобилей на автодорогах.

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«Я хочу дополнить. Вы знаете, что проводится операция из-за этих грузов, которые разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд гривен. Это большие деньги для государства, такого никогда не было. Поэтому у нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и Служба безопасности. Я не знал названия операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немного его скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы», – сказал Зеленский.

По материалам УКРИНФОРМ
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