Зеленский - водителям грузовиков: Все будут взвешены, но не все счастливы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, что в контроль за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране вовлечены Нацполиция и Служба безопасности, так что «все будут взвешены, но не все счастливы».
Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами после подписания соглашения о морской концессии в ходе рабочей поездки на Херсонщину, которое транслировал Офис Президента в Facebook.
Перед этим глава Херсонской ОГА Юрий Гусев проинформировал, что в области сегодня совместно с «Укртрансбезопасностью» запускают специальную операцию с рабочим названием «Взвешенные и счастливые» с целью недопущения перегрузок автомобилей на автодорогах.
Читайте также: Платный проезд в Украине: с каких машин хотят брать деньги
«Я хочу дополнить. Вы знаете, что проводится операция из-за этих грузов, которые разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд гривен. Это большие деньги для государства, такого никогда не было. Поэтому у нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и Служба безопасности. Я не знал названия операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немного его скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы», – сказал Зеленский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За границу на машине: в МВД огласили список документовВчера, 17:00 - 26958 13
Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КзОТ4 ч. назад - 3146 9
Взрыв на Позняках: Зеленский вручил сертификаты на квартиры 12 семьям, потерявшим жилье7 ч. назад - 759 7
"Северный поток-2": Германия рассматривает возможность ответных санкций против США6 ч. назад - 632 4
Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях, - Шмыгаль5 ч. назад - 580 1
За границу на машине: в МВД огласили список документовВчера, 17:00 - 26958 13
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (инфографика)Вчера, 20:00 - 7470
Как обезопасить свои платежи при оплате картой - советы экспертовВчера, 17:37 - 3477
Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КзОТ4 ч. назад - 3146 9
Регистрация прав на недвижимость: усилена защита от рейдеровВчера, 21:00 - 1926
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)25 мин. назад - 19
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Позавчера, 13:35 - 4606 3
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 672
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1274
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 583 3