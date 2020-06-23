Более трети украинцев считают, что за год уровень их благосостояния снизился

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37,6% украинцев считают, что по сравнению с апрелем 2019-го года уровень благосостояния их семьи ухудшился. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.
9% считают, что уровень улучшился, 51,6% – не изменился.
Экономика. Половина респондентов считает, что экономическое положение Украины ухудшилось (7,4% полагают, что улучшилось, 36% – не изменилось).
Цены и тарифы. 56% опрошенных ощутили рост уровня цен и тарифов (10% думают, что ситуация с тарифами изменилась к лучшему, 29,9% – не почувствовали изменений).
70,3% респондетов согласны с тем, что предвыборные обещания Президента о рабочих местах не выполнены, 15,9% считают, что они выполнены частично, 1,5% думают, что выполнены полностью. 71,5% отмечают, что Президент не смог отстранить олигархов от влияния на политику.
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