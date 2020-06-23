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Грузия отложила возобновление регулярных авиарейсов до августа

Грузия отложила возобновление регулярных авиарейсов до августа

Грузия продлила запрет на регулярные международные авиарейсы до 31 июля.

О таком решении официально объявило Агентство гражданской авиации Грузии.

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В ведомстве призвали граждан воздержаться от приобретения авиабилетов до официального решения о возобновлении полетов.

В то же время, авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы.

Напомним, накануне министр экономики Натия Турнава сообщила, что возобновление регулярных пассажирских авиарейсов “с большой вероятностью” могут отложить до конца июля.

Также сообщалось, что Грузия с 1 июля откроет границы, но не будет пропускать гостей из стран с высоким риском заразиться коронавирусом.

Регулярные международные авиарейсы Грузия прекратила с 18 марта в связи с пандемией коронавируса. Также с этого дня закрыли границы для иностранных граждан.

По материалам Економічна Правда
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