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Депутаты предлагают разрешить превышение скорости на международных дорогах - законопроект

Депутаты предлагают разрешить превышение скорости на международных дорогах - законопроект

В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3744, который предлагает разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных дорогах.

Об этом говорится в “Проекте Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно разрешенного превышения скорости движения на международных и национальных автомобильных дорогах”.

Что предлагают – увеличить лимит разрешенного превышения скорости на международных и национальных автодорогах.

Что это даст. Это позволит уменьшить затраты времени на прохождение длинных расстояний, предотвратит усталость водителей и снизит риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей за рулем.

На международных и национальных дорогах предлагается увеличить лимит следующим образом:

  • которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении – более чем на 30 километров в час;
  • которые имеют две полосы для движения в одном направлении – более чем на 40 километров в час;
  • которые имеют три и больше полос для движения в одном направлении – более чем на 50 километров в час.

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Штрафы. При этом штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан предлагают наказывать превышение скорости более чем на 60 километров в час на международных и национальных автомобильных дорогах, которые имеют три и больше полосы для движения в одном направлении.

Справка Finance.ua:

  • В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости. Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил более, чем на 50 км/час.

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По материалам Finance.UA
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