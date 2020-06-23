Депутаты предлагают разрешить превышение скорости на международных дорогах - законопроект

В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3744, который предлагает разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных дорогах.

Об этом говорится в “Проекте Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно разрешенного превышения скорости движения на международных и национальных автомобильных дорогах”.

Что предлагают – увеличить лимит разрешенного превышения скорости на международных и национальных автодорогах.

Что это даст. Это позволит уменьшить затраты времени на прохождение длинных расстояний, предотвратит усталость водителей и снизит риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей за рулем.

На международных и национальных дорогах предлагается увеличить лимит следующим образом:

которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении – более чем на 30 километров в час;

которые имеют две полосы для движения в одном направлении – более чем на 40 километров в час;

которые имеют три и больше полос для движения в одном направлении – более чем на 50 километров в час.

Штрафы. При этом штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан предлагают наказывать превышение скорости более чем на 60 километров в час на международных и национальных автомобильных дорогах, которые имеют три и больше полосы для движения в одном направлении.

Справка Finance.ua: