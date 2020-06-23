Депутаты предлагают разрешить превышение скорости на международных дорогах - законопроект

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3744, который предлагает разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных дорогах.
Об этом говорится в “Проекте Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно разрешенного превышения скорости движения на международных и национальных автомобильных дорогах”.
Что предлагают – увеличить лимит разрешенного превышения скорости на международных и национальных автодорогах.
Что это даст. Это позволит уменьшить затраты времени на прохождение длинных расстояний, предотвратит усталость водителей и снизит риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей за рулем.
На международных и национальных дорогах предлагается увеличить лимит следующим образом:
Штрафы. При этом штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан предлагают наказывать превышение скорости более чем на 60 километров в час на международных и национальных автомобильных дорогах, которые имеют три и больше полосы для движения в одном направлении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За границу на машине: в МВД огласили список документовВчера, 17:00 - 25309 13
Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КзОТ3 ч. назад - 1935 5
Взрыв на Позняках: Зеленский вручил сертификаты на квартиры 12 семьям, потерявшим жилье6 ч. назад - 654 5
"Северный поток-2": Германия рассматривает возможность ответных санкций против США4 ч. назад - 515 4
Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях, - Шмыгаль4 ч. назад - 444 1
За границу на машине: в МВД огласили список документовВчера, 17:00 - 25309 13
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (инфографика)Вчера, 20:00 - 7270
Как обезопасить свои платежи при оплате картой - советы экспертовВчера, 17:37 - 3364
Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КзОТ3 ч. назад - 1935 5
Регистрация прав на недвижимость: усилена защита от рейдеровВчера, 21:00 - 1716
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Позавчера, 13:35 - 4579 3
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 662
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1261
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 577 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 2104 1