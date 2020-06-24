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Что будет с ценой золота до конца 2020 года: прогноз аналитиков Bank of America

Что будет с ценой золота до конца 2020 года: прогноз аналитиков Bank of America

Ралли на рынке золота в течение последних недель приведет к рекордному росту цены металла.

О чем заявили аналитики Bank of America.

Драгоценный металл вырос на 17% с начала 2020 года, сообщает Markets Insider. Инвесторы все больше отдают предпочтение золоту в условиях пандемии коронавируса, которая погрузила мировую экономику в длительную рецессию. По данным Bank of America, цена металла превзойдет 1900 долларов за унцию до конца этого года.

Если инвесторы продолжат вкладывать деньги в золото как безопасный актив, его стоимость будет расти и дальше.

“По нашему мнению, цена золота может достичь исторического максимума в третьем квартале 2020 года”, – отметил Пол Сиана технический стратег в Bank of America.

Несмотря на то, что цена металла снижалась в течение марта, он стал одним из первых активов, который сумел компенсировать утраченное в этом году. Резкое ралли в апреле замедлилось и стало началом доминирования “бычьей тенденции на рынке золота.

В мае и июне цена металла была несколько нестабильной – то поднималась, то резко опускалась. Сегодня золото торгуется в пределах 1770 долларов за унцию. Следующим испытанием для металла является достижение значения в 1800 долларов за унцию.

Золото находится на третьем месте среди самых популярных активов, в которые вкладывают деньги инвесторы. Металл уступает 10-летним казначейским облигациям и опционам, входящим в индекс S&P 500.

Согласно исследованию Bank of America, золото занимает четвертое место по численности торгов, уступив казначейским облигациям, наличным и акциям технологических компаний.

Пол Сиана прогнозирует рост спроса на золото в ближайшие месяцы. Стратег Bank of America считает, что почти нулевые процентные ставки и риски, связанные с медленным восстановлением экономики из-за COVID-19, увеличат привлекательность драгоценного металла.

По материалам Телеканал 24
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