За месяц потребление электроэнергии в Украине сократилось на 2,8%.

Об этом свидетельствуют данные НЭК “Укрэнерго”.

Так, в апреле 2020 года в Украине было потреблено 9 928 млн кВтч, тогда как в мае – 9 654 млн кВтч.

Таким образом, за месяц общее потребление электроэнергии в Украине упало на 2,8%. А с начала года – на 22,8%.

Так, стали меньше потреблять электроэнергии сельхозпотребители: за месяц показатель упал на 2%, с начала года – на 3,2%. В мае они потребили 289,8 млн кВтч продукта.

Довольно существенно сократили потребление электроэнергии строители: на 11,5% за месяц и на 39,3% за последние 5 месяцев.

Незначительно, но нарастила потребление электроэнергии промышленность – на 2,3% за месяц. А с начала года потребление электроэнергии промышленностью упало на 6,4%. В разрезе предпринимателей области больше всего продукта потребляют металлурги: 2 312,1 млн кВтч в месяц (май – ред.).

Население сократило потребление электроэнергии на 7%, до 2 895,6 млн кВтч. А с начала года украинцы сократили потребление электроэнергии на 20,6%.

Адаптируясь под запрос, соответственно сократилось и производство электроэнергии.

Доминирующими в структуре производства электроэнергии остаются атомные электростанции (около 50%). В то же время из восьмимесячного простоя должны вернуться шахты, обеспечивающие углем украинские ТЭС.