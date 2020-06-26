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За месяц потребление электроэнергии в Украине сократилось на 2,8%.
Об этом свидетельствуют данные НЭК “Укрэнерго”.
Так, в апреле 2020 года в Украине было потреблено 9 928 млн кВтч, тогда как в мае – 9 654 млн кВтч.
Таким образом, за месяц общее потребление электроэнергии в Украине упало на 2,8%. А с начала года – на 22,8%.
Так, стали меньше потреблять электроэнергии сельхозпотребители: за месяц показатель упал на 2%, с начала года – на 3,2%. В мае они потребили 289,8 млн кВтч продукта.
Довольно существенно сократили потребление электроэнергии строители: на 11,5% за месяц и на 39,3% за последние 5 месяцев.
Незначительно, но нарастила потребление электроэнергии промышленность – на 2,3% за месяц. А с начала года потребление электроэнергии промышленностью упало на 6,4%. В разрезе предпринимателей области больше всего продукта потребляют металлурги: 2 312,1 млн кВтч в месяц (май – ред.).
Население сократило потребление электроэнергии на 7%, до 2 895,6 млн кВтч. А с начала года украинцы сократили потребление электроэнергии на 20,6%.
Адаптируясь под запрос, соответственно сократилось и производство электроэнергии.
Доминирующими в структуре производства электроэнергии остаются атомные электростанции (около 50%). В то же время из восьмимесячного простоя должны вернуться шахты, обеспечивающие углем украинские ТЭС.
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