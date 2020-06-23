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Минфин презентовал концепцию введения особых условий налогообложения прибыли

Минфин презентовал концепцию введения особых условий налогообложения прибыли

Министерство финансов представило концепцию введения особых условий обложения налогом на прибыль предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Во время встречи была презентована Концепция введения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня в парламенте рассматриваются законопроекты о введении налога на выведенный капитал. В министерстве уверены, что это важная инициатива, которая имеет преимущества как для бизнеса, так и для государства, но и несет риски.

Ключевым риском являются значительные потери бюджета в первые годы введения налога на выведенный капитал. По предварительным оценкам, внедрение этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета в краткосрочной перспективе минимум в сумме около 53 млрд грн.

«Принимать модель налога на выведенный капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль для предприятий плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых есть незначительные поступления этого налога», – сказала заместитель министра финансов Светлана Воробей.

По экспертной оценке, сумма потерь поступлений налога на прибыль предприятий в случае введения специальных условий налогообложения может составить около 1 млрд грн в первый год, но с другой стороны, это даст дополнительные стимулы для развития бизнеса и не так сильно повлияет на бюджет.

По материалам УКРИНФОРМ
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