Минфин презентовал концепцию введения особых условий налогообложения прибыли

Министерство финансов представило концепцию введения особых условий обложения налогом на прибыль предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Во время встречи была презентована Концепция введения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня в парламенте рассматриваются законопроекты о введении налога на выведенный капитал. В министерстве уверены, что это важная инициатива, которая имеет преимущества как для бизнеса, так и для государства, но и несет риски.

Ключевым риском являются значительные потери бюджета в первые годы введения налога на выведенный капитал. По предварительным оценкам, внедрение этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета в краткосрочной перспективе минимум в сумме около 53 млрд грн.

«Принимать модель налога на выведенный капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль для предприятий плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых есть незначительные поступления этого налога», – сказала заместитель министра финансов Светлана Воробей.

По экспертной оценке, сумма потерь поступлений налога на прибыль предприятий в случае введения специальных условий налогообложения может составить около 1 млрд грн в первый год, но с другой стороны, это даст дополнительные стимулы для развития бизнеса и не так сильно повлияет на бюджет.