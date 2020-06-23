Украина проверит факты о незаконной вырубке деревьев в Карпатах для IKEA

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В Государственном агентстве лесных ресурсов пообещали проверить факты, изложенные в расследовании организации Earthsight о якобы незаконной рубке деревьев в Карпатах, из которых затем шведская компания IKEA производит свою продукцию.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий подписал приказ о проведении в течение двух недель тщательной проверки Великобычковского лесхоза.
В то же время он отметил, что новое расследование в большинстве дублирует исследование двухлетней давности.
«В частности, в новом отчете Earthsight повторяет свое предыдущее утверждение о незаконности назначений санитарных рубок в Украине. Предварительный вывод Earthsight был сделан на основе анализа 18 участков. После обнародования этой информации Гослесагентство сделало детальный анализ этой информации. Оказалось, что из этих 18 участков Earthsight анализировала лишь 4 участка, отведенных под санитарную рубку, все остальные были проанализированы через год и более после рубки, или анализировались участки, на которых рубка вообще никогда не была проведена. Результаты обследования этих якобы 18 участков были экстраполированы на национальный уровень и таким образом определен общий показатель», — говорит Заблоцкий.
Также он говорит, что для объективности подобных исследований должен быть соблюден ряд требований:
“Ни один пункт не был соблюден”, – отметили в ведомстве.
«Не случайно и то, что информация публикуется в момент выхода компании ИКЕА на рынок Украины. Кстати, украинский производитель мебели для IKEA уже заявил, что экостулья «Терье», о которых говорится в исследовании, они даже не производят. Убежден, что исследование имело целью подорвать доверие к одной из самых авторитетных систем лесной сертификации в мире и дестабилизировать ситуацию в лесной отрасли Украины», — подытожил Заблоцкий.
Напомним, ранее стало известно, что раскладные стулья Terje, которые продаются в сети магазинов ИКЕА, производят из незаконно вырубленного украинского бука.
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