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Сколько времени надо на восстановление мировой экономики: прогноз Dragon Capital

Сколько времени надо на восстановление мировой экономики: прогноз Dragon Capital

Пандемия коронавируса не приведет к существенному ограничению глобализации и убытков для мировой экономики и финансовых рынков. На восстановление докризисных показателей понадобится от 2 до 4 лет. Об этом в комментарии UA.News рассказал инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital Сергей Фурса.

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По мнению эксперта, нынешний экономический кризис в мире будет продолжаться до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса. Аналитик напомнил, что медики прогнозируют появление вакцины уже следующей зимой и, по его мнению, после запуска разработки в серию, ситуация стабилизируется.

Экономист также указал, что на выход мировой экономики из кризиса понадобится от двух до четырех лет.

«Возвращение к показателям докарантинного периода будет зависеть от того, как быстро на тот момент восстановится мировая экономика. До пандемии мировая экономика росла 10 лет подряд и была в очень хорошей форме и на очень высоких уровнях. Поэтому понадобится от 2 до 4 лет для восстановления докарантинных показателей», – отметил он.

Аналитик также убежден, что мировые финансовые рынки «сейчас чувствуют себя прекрасно» за счет того, что США и ЕС борются с кризисом «по принципу печатания денег». По его словам, эти средства идут на фондовый рынок, и ключевые индексы торгуются очень недалеко от своих исторических максимумов, что делает ситуацию на фондовом рынке относительно стабильной.

По материалам ua.news
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