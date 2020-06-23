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Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КзОТ

Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КзОТ

Украинцы будут отдыхать на 4 дня в году больше, но в то же время в перечень оснований для увольнений добавят “инициативу работодателя”.

Соответствующие нововведения прописали в проекте Трудового кодекса, который Кабмин опубликовал для обсуждений.

Новая причина для увольнения:

  • в новом КзОТ “инициатива работодателя” выводится как отдельная причина;
  • работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником в случае его отказа от изменения существенных условий трудового договора, а также по причинам экономического, технологического, структурного или аналогичного характера.

HR-эксперт Александр Белоус добавляет: что именно можно считать “структурной” или “аналогичной” причиной, сказать сложно. Но это развязывает руки работодателю увольнять без очевидных на то оснований.

“Мы видели проект КзОТ, в котором вообще не нужно было иметь причину для увольнения, именно желание работодателя было такой причиной. Сейчас же нужны хоть и не до конца выразительные, но конкретные основания для увольнения”, – рассказывает Билоус.

Об увольнении работодатель должен предупредить заранее:

  • за 15 дней – если сотрудник работал до полугода;
  • за 30 дней – если работал больше чем полгода;
  • за 60 дней – если работал более пяти лет;
  • за 90 дней – если работал более 10 лет.

“По договоренности сторон предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не меньше двойного среднедневного заработка работника за каждый рабочий день”, – говорится в проекте.

Отпуск увеличат:

  • сейчас общий отпуск составляет 24 дня, а по новым правилам – 28 дней;
  • кто младше 18 лет, имеет право на 31 день отпуска.

Трудовые книжки отменят, но не для всех:

  • учитывать стаж будут в электронной форме, но предварительно об этом нужно будет договориться с работником;
  • пенсию теперь будут начислять автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его;
  • украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере).

Справка Finance.ua:

  • Первую версию законопроекта о новом КЗоТ взяли еще несколько лет назад. Согласно закону, новый состав парламента должен рассмотреть документ во втором чтении. Однако учитывая заявления парламентариев и Кабмина, они решили наработки предшественников не использовать.
  • Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», которым хотят отменить трудовые книжки в бумажном виде.
  • Пенсионный фонд Украины разработал и запустил в тестовую эксплуатацию услугу автоматического назначения пенсии.
По материалам Обозреватель
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