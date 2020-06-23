Отпуск увеличат, но разрешат увольнять по желанию начальника: чего ждать украинцам от нового КзОТ

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Украинцы будут отдыхать на 4 дня в году больше, но в то же время в перечень оснований для увольнений добавят “инициативу работодателя”.
Соответствующие нововведения прописали в проекте Трудового кодекса, который Кабмин опубликовал для обсуждений.
Новая причина для увольнения:
HR-эксперт Александр Белоус добавляет: что именно можно считать “структурной” или “аналогичной” причиной, сказать сложно. Но это развязывает руки работодателю увольнять без очевидных на то оснований.
“Мы видели проект КзОТ, в котором вообще не нужно было иметь причину для увольнения, именно желание работодателя было такой причиной. Сейчас же нужны хоть и не до конца выразительные, но конкретные основания для увольнения”, – рассказывает Билоус.
Об увольнении работодатель должен предупредить заранее:
“По договоренности сторон предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не меньше двойного среднедневного заработка работника за каждый рабочий день”, – говорится в проекте.
Отпуск увеличат:
Трудовые книжки отменят, но не для всех:
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