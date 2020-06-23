Межбанк: рынок будет особо активным в первой половине дня

Пятница на межбанке пройдет в два этапа. Первый – активные торги до обеда, так как большинство компаний будет спешить провести свои валютные операции перед тремя выходными. Второй – относительное затишье после 14:00, когда на рынке останутся только спекулянты и очень небольшое число запоздавших клиентов.

Такая ситуация таит в себе некоторые угрозы по курсу, потому что очень малообъемный рынок второй половины дня – раздолье для спекулянтов, которые могут на мелких сделках качать курс в нужную им в этот момент сторону.

Кроме этого, сегодня на поведение участников торгов повлияет заход вчера от Госказначейства порядка 3,1 млрд гривен возмещений НДС экспортерам, что сделает их менее сговорчивыми при продажах валютной выручки.

Ну и конечно – поведение Нафтогаза, как главного продавца валюты последних дней. Как мы и предупреждали, основные суммы валюты под расчеты с бюджетом до конца июня он уже провел, и теперь может позволить себе покрывать недостающие ему объемы гривны за счет точечных выходов на межбанк через госбанки только в моменты пиковых котировок на торгах.

Это с одной стороны дает уверенность участникам рынке, что физически их покупки есть всегда кому закрыть при любых раскладах на торгах, но с другой – работает против гривны, так как Нафтогазу уже все меньше подпирает время и он не торопится с продажами, выжидая максимального курса.

Как и все дни этой недели – выходы нерезидентов на межбанк с покупкой валюты за счет ресурсов от погашений ОВГЗ продолжат периодически “будоражить” рынок с ситуативным ростом котировок. И именно в такие моменты у Нафтогаза будет возможность продавать валюту подороже.

Межбанк снова останется полностью зависимым от поведения крупных игроков и их курсовых задач, но частично сработает и пятничный эффект (тем более перед длительными выходными), что снизит статистику торгов.

По прогнозам Finance.ua, 26 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,83 гривен с объемами операций до $160-190 млн при заключении до 440-480 сделок.

При совсем уж откровенном превышении предложения над спросом – мы увидим на торгах НБУ со стандартными покупками доллара через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,72 / 26,74

евро – 29,97 / 29,99

российский рубль – 0,3858 / 0,3862

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