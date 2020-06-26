0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Mophie и InvisibleShield создали УФ-дезинфицирующие средства для телефона (фото)

Mophie и InvisibleShield создали УФ-дезинфицирующие средства для телефона (фото)

Поскольку мобильные телефоны являются известными носителями микробов, а коронавирус побуждает всех нас мыть руки и чистить окружающие предметы чаще, неудивительно, что на рынке появляется все больше дезинфицирующих средств для телефонов. Бренды Mophie и InvisibleShield готовы предложить свой (удобный) вариант.

Читайте также: Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон

Mophie UV Sanitizer предлагает устройство для 6,9-дюймового телефона и других мелких предметов, таких как кредитные карты и наушники. По словам компании, технология ультрафиолетового обеззараживания убивает 99,9% «самых распространенных поверхностных бактерий, которые находятся на предметах домашнего обихода» за пять минут. Устройство Mophie также поддерживает Qi и позволяет заряжать телефон, пока он дезинфицируется.


Фото: itsider

УФ-дезинфицирующее средство InvisibleShield использует УФ-лампы для дезинфекции любого смартфона до 6,9 дюймов. Цикл санитарной обработки также занимает около пяти минут и, как утверждает производитель, убивает 99,9% распространенных поверхностных бактерий. Данное устройство не поддерживает зарядку телефона.

Оба девайса требуют, чтобы пользователь поместил телефон внутрь и нажал на кнопку, которая начнет дезинфекцию. УФ-дезинфицирующее средство Mophie есть в магазинах Mophie.com и Verizon по цене 79,99 долларов США. А предложение InvisibleShield скоро появится на веб-сайте InvisibleShield и в крупных розничных сетях за 59,99 долларов США.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.