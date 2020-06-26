Mophie и InvisibleShield создали УФ-дезинфицирующие средства для телефона (фото)

Поскольку мобильные телефоны являются известными носителями микробов, а коронавирус побуждает всех нас мыть руки и чистить окружающие предметы чаще, неудивительно, что на рынке появляется все больше дезинфицирующих средств для телефонов. Бренды Mophie и InvisibleShield готовы предложить свой (удобный) вариант.

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Mophie UV Sanitizer предлагает устройство для 6,9-дюймового телефона и других мелких предметов, таких как кредитные карты и наушники. По словам компании, технология ультрафиолетового обеззараживания убивает 99,9% «самых распространенных поверхностных бактерий, которые находятся на предметах домашнего обихода» за пять минут. Устройство Mophie также поддерживает Qi и позволяет заряжать телефон, пока он дезинфицируется.



Фото: itsider

УФ-дезинфицирующее средство InvisibleShield использует УФ-лампы для дезинфекции любого смартфона до 6,9 дюймов. Цикл санитарной обработки также занимает около пяти минут и, как утверждает производитель, убивает 99,9% распространенных поверхностных бактерий. Данное устройство не поддерживает зарядку телефона.

Оба девайса требуют, чтобы пользователь поместил телефон внутрь и нажал на кнопку, которая начнет дезинфекцию. УФ-дезинфицирующее средство Mophie есть в магазинах Mophie.com и Verizon по цене 79,99 долларов США. А предложение InvisibleShield скоро появится на веб-сайте InvisibleShield и в крупных розничных сетях за 59,99 долларов США.