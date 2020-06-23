"Северный поток-2": Германия рассматривает возможность ответных санкций против США

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Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на дополнительные санкции США. Вариант рассматривают на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства газопровода “Северный поток – 2”.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Согласно внутреннему документу Министерства экономики и энергетики ФРГ, говорится, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по немецким и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям.
По словам немецких официальных лиц, прямое вмешательство Соединенных Штатов в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза.
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