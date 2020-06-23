Взрыв на Позняках: Зеленский вручил сертификаты на квартиры 12 семьям, потерявшим жилье

Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры 12 семьям, которые пострадали в результате взрыва в жилом доме в Киеве, произошедшего 21 июня.

Всего людям, потерявшим жилье, государство в течение месяца намерено выделить 40 новых квартир.

“Сейчас первые 12 квартир для тех семей, в которых есть дети. Я думаю, что это понятно. Отдельно мы предоставили квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца”, — сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что эти 40 квартир — это новое жилье, в котором необходимо сделать ремонт. При этом Зеленский пообещал, что пострадавшие не будут его делать самостоятельно и попросил мэра Киева Виталия Кличко посодействовать и с этим вопросом, и покупкой мебели.