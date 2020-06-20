Что получает пользователь при регистрации аккаунта в Payoneer

Сегодня бизнесу важно расширяться и выходить за границы страны, особенно это касается цифровых платежей и платежных сервисов.

Об этом рассказала руководитель по развитию бизнеса в CEE регионе от компании Payoneer Любовь Данилина на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”. Участники вебинара не только узнали больше о платежных инструментах и как безопасно оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – 4bill, UFL.

Чтобы получать банковские переводы из-за границы от прямых клиентов, торговых площадок, платежных шлюзов, можно воспользоваться услугами Payoneer.

Кому это будет полезно:

фрилансеры (прямые клиенты и биржи фриланса);

экспорт услуг (аутсорсинг разработки ПО или бизнес-процессов, копирайтинг и маркетинг);

продуктовые компании и цифровые активы (контент, фото, арт, музыка, приложения и игры);

онлайн-торговля товарами (маркетплейсы, собственные онлайн-магазины);

аренда туристической недвижимости.

При регистрации аккаунта в Payoneer пользователь получает:

уникальные банковские реквизиты в UAH /EUR/GBR/AUD/CAD/MXN в соответствующей стране;

клиент может использовать их в инвойсах, как будто у него есть счета в разных странах;

при этом плательщику не обязательно иметь профиль в Payoneer;

так клиенты платят в своих валютах при помощи местных переводов.

Полученные средства можно вывести на свой банковский счет: юрлица, индивидуального предпринимателя или ФЛП, а также физического лица. Вывод средств возможен в любую страну, где поддерживается эта функция (через SWIFT).

Выплачивать деньги подрядчикам и поставщикам тоже можно через Payoneer:

либо бесплатно отправлять платежи клиентам сервиса в любую страну мира;