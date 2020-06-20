Что получает пользователь при регистрации аккаунта в Payoneer

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Сегодня бизнесу важно расширяться и выходить за границы страны, особенно это касается цифровых платежей и платежных сервисов.
Об этом рассказала руководитель по развитию бизнеса в CEE регионе от компании Payoneer Любовь Данилина на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”. Участники вебинара не только узнали больше о платежных инструментах и как безопасно оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – 4bill, UFL.
Чтобы получать банковские переводы из-за границы от прямых клиентов, торговых площадок, платежных шлюзов, можно воспользоваться услугами Payoneer.
Кому это будет полезно:
При регистрации аккаунта в Payoneer пользователь получает:
Полученные средства можно вывести на свой банковский счет: юрлица, индивидуального предпринимателя или ФЛП, а также физического лица. Вывод средств возможен в любую страну, где поддерживается эта функция (через SWIFT).
Выплачивать деньги подрядчикам и поставщикам тоже можно через Payoneer:
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