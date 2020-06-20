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Что получает пользователь при регистрации аккаунта в Payoneer

Что получает пользователь при регистрации аккаунта в Payoneer

Сегодня бизнесу важно расширяться и выходить за границы страны, особенно это касается цифровых платежей и платежных сервисов.

Об этом рассказала руководитель по развитию бизнеса в CEE регионе от компании Payoneer Любовь Данилина на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”. Участники вебинара не только узнали больше о платежных инструментах и как безопасно оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – 4bill, UFL.

Чтобы получать банковские переводы из-за границы от прямых клиентов, торговых площадок, платежных шлюзов, можно воспользоваться услугами Payoneer.

Кому это будет полезно:

  • фрилансеры (прямые клиенты и биржи фриланса);
  • экспорт услуг (аутсорсинг разработки ПО или бизнес-процессов, копирайтинг и маркетинг);
  • продуктовые компании и цифровые активы (контент, фото, арт, музыка, приложения и игры);
  • онлайн-торговля товарами (маркетплейсы, собственные онлайн-магазины);
  • аренда туристической недвижимости.

При регистрации аккаунта в Payoneer пользователь получает:

  • уникальные банковские реквизиты в UAH/EUR/GBR/AUD/CAD/MXN в соответствующей стране;
  • клиент может использовать их в инвойсах, как будто у него есть счета в разных странах;
  • при этом плательщику не обязательно иметь профиль в Payoneer;
  • так клиенты платят в своих валютах при помощи местных переводов.

Полученные средства можно вывести на свой банковский счет: юрлица, индивидуального предпринимателя или ФЛП, а также физического лица. Вывод средств возможен в любую страну, где поддерживается эта функция (через SWIFT).

Выплачивать деньги подрядчикам и поставщикам тоже можно через Payoneer:

  • либо бесплатно отправлять платежи клиентам сервиса в любую страну мира;
  • либо отправлять платежи поставщикам и подрядчикам, у которых нет аккаунта в Payoneer, через обычные SWIFT-платежи.

По материалам Finance.UA
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