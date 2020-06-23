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В Минэкономики заявляют о росте интереса к программе доступных кредитов

В Минэкономики заявляют о росте интереса к программе доступных кредитов

За предыдущую неделю по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» было получено заявок от бизнеса на 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Процесс по программе 5-7-9 активно пошел. Только за одну предыдущую неделю получено новых заявок на 1,6 млрд грн. Из них на рефинанс под 0% – на 1,1 млрд грн. Имеем 16 банков, работающих по этой программе», – комментирует министр.

Так, по состоянию на 22 июня уже выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн:

  • 57% – в области сельского хозяйства;
  • 17% – торговля и производство;
  • 6 % – промышленная переработка.

Лидерами по суммам заключенных договоров стали Кировоградская (8%) и Ровенская (8%) области.

Банки получили 5 097 заявок с пакетами документов на сумму 6,4 млрд. грн.

На рефинансирование получены заявки с пакетами документов кредитов под 0% на сумму 2 219 млн грн, среди которых уже выдано 35 кредитов на рефинанс под 0% на сумму 134 млн грн.

Начато кредитование с использованием кредитных гарантий. Выдано два “гарантированных кредита” на общую сумму 2,8 млн гривен. Также выдано два кредита начинающим всего на 1,7 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закону о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».
  • Кабинет Министров принял постановление, которым меняется порядок предоставления доступных кредитов 5-7-9%» для бизнеса.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ставки по кредитной программе «5-7-9» фактически упали для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.

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По материалам Finance.UA
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