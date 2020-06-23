В КГГА напомнили о помощи малому и среднему бизнесу во время карантина

Киевские предприниматели могут воспользоваться финансовой поддержкой городской власти и так пережить последствия карантина. На финансово-кредитную поддержку в городском бюджете в 2020 году город выделил 7 млн грн.

Об этом напоминает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

“С целью уменьшения негативного влияния на малый и средний бизнес в столице на период карантина Киевская городская власть утвердила Программу финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Киеве”, – напоминают в КГГА.

Программа предусматривает:

на финансово-кредитную поддержку в городском бюджете в 2020 году Киевской городской властью предусмотрено 7 млн грн;

предприниматели Киева смогут получать финансирование на реализацию своих инвестиционных проектов на весьма доступных условиях на уровне 11% годовых;

также для киевских предпринимателей будет компенсироваться 50% номинальной процентной ставки, которая устанавливается кредитным договором между банком-партнером и заемщиком, и действует на дату заключения кредитного договора. Благодаря такому сотрудничеству для конечного заемщика процентная ставка составит 5,5 %.

Справка Finance.ua:

Шмыгаль рассказал, сколько денег выделят бизнесу через программу кредитования “Новые деньги”.

Малый и средний бизнес сможет привлечь кредиты под государственные гарантии по программе “Новые деньги” под личное поручительство.

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