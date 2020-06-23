В КГГА напомнили о помощи малому и среднему бизнесу во время карантина

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Киевские предприниматели могут воспользоваться финансовой поддержкой городской власти и так пережить последствия карантина. На финансово-кредитную поддержку в городском бюджете в 2020 году город выделил 7 млн грн.
Об этом напоминает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
“С целью уменьшения негативного влияния на малый и средний бизнес в столице на период карантина Киевская городская власть утвердила Программу финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Киеве”, – напоминают в КГГА.
Программа предусматривает:
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