"Нафтогаз" ожидает решения трибунала в Гааге по активам в Крыму до конца года

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НАК “Нафтогаз Украины” продолжает борьбу за активы в Крыму. Судебный процесс в Гааге продолжается, и на сегодня арбитраж на стадии принятия решения относительно суммы компенсации.
Об этом сказала советник председателя правления “Нафтогаза” Елена Зеркаль.
“Я думаю, что, несмотря на пандемию и попытки россиян перенести слушание, мы получим решение еще в этом году”, – сказала Зеркаль.
Она напомнила, что из-за оккупации Крыма в 2014 году Группа “Нафтогаз” потеряла ценные активы. Сейчас “Нафтогаз” и шесть компаний группы требуют от РФ компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов. Размер убытков с процентами оценивается примерно в 8 млрд долларов.
По ее словам, группа потеряла буровые установки, газопроводы, собственный флот, админздания, финансовые активы и возможность добывать из крымских месторождений. Сейчас Россия незаконно использует месторождения “Черноморнефтегаза” и добывает из них газ.
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