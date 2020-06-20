"Нафтогаз" ожидает решения трибунала в Гааге по активам в Крыму до конца года

НАК “Нафтогаз Украины” продолжает борьбу за активы в Крыму. Судебный процесс в Гааге продолжается, и на сегодня арбитраж на стадии принятия решения относительно суммы компенсации.

Об этом сказала советник председателя правления “Нафтогаза” Елена Зеркаль.

“Я думаю, что, несмотря на пандемию и попытки россиян перенести слушание, мы получим решение еще в этом году”, – сказала Зеркаль.

Она напомнила, что из-за оккупации Крыма в 2014 году Группа “Нафтогаз” потеряла ценные активы. Сейчас “Нафтогаз” и шесть компаний группы требуют от РФ компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов. Размер убытков с процентами оценивается примерно в 8 млрд долларов.

По ее словам, группа потеряла буровые установки, газопроводы, собственный флот, админздания, финансовые активы и возможность добывать из крымских месторождений. Сейчас Россия незаконно использует месторождения “Черноморнефтегаза” и добывает из них газ.

Справка Finance.ua:

“Нафтогаз” обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге согласно двустороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.