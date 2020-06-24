В метро Киева уточнили, когда на станциях появятся табло обратного отсчета времени

В Киевском метрополитене так и не появились табло обратного отсчета времени.

О планах их установить на нескольких центральных станциях подземки сообщили в пресс-службе метрополитена в марте этого года, за несколько дней до введения карантина. Тогда установить первые табло обещали до середины 2020 года. Теперь же планы изменились, пишет сайт “Сегодня”.

Напомним, в феврале 2019 года решение установить такие табло в столичной подземке приняли на сессии депутаты Киевсовета, а до этого за соответствующую петицию проголосовало более 10 тысяч киевлян.

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Сейчас часы на табло на станциях столичной подземки показывают, сколько времени прошло после того, как поезд ушел.

“От идеи установки табло обратного отсчета времени мы не отказались. Процесс продолжается, но он не такой быстрый, как бы того хотелось. Киев не финансирует их установку из городского бюджета. Идет поиск инвестора этого проекта. Есть определенные наработки, но мы пока не приступили к конкретной разработке – все в процессе обсуждений. Предварительно планируется, что этот проект будет реализован в столичном метрополитене до конца этого года”, – рассказала Наталия Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

По ее словам, метрополитен хочет внедрить этот проект, но все зависит от финансирования.

“Если найдется инвестор, то проект по установке табло обратного отсчета времени на станциях будет реализован”, – добавляет Наталия Макогон.

Ранее в метрополитене отмечали, что ищут возможности реализовать этот проект в полном объеме. Планировали, что табло должны установить на платформах со стороны прибытия поезда. Исключение может быть сделано для тех станций, конструкция которых не позволяет этого сделать.