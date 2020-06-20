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При Кабмине создадут рабочую группу для решения проблем вкладчиков "Аркады"

При Кабмине создадут рабочую группу для решения проблем вкладчиков "Аркады"

Проблемой долгостроев банка “Аркада” займется рабочая группа при Кабинете министров Украины или Межведомственная комиссия. Ее создание инициируют в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом рассказала нардеп, замглавы профильного комитета Елена Шуляк, которая направила соответствующее обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Национального банка Якову Смолию. Под обращением подписались еще 35 депутатов.

По словам Шуляк, уже более 2 лет банком “Аркада”, застройщиками “Будэволюция”, “Аркада-Строительство” полностью остановлено строительство 39 жилых 25-этажных (разной стадии готовности, от 1% до 99%) домов, 5 дошкольных учебных заведений, 5 школ, 3 наземных паркингов, 1 пожарного депо, а также других объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в Дарницком и Голосеевском районах Киева.

В целом, в зоне риска оказались более 30 тыс. инвесторов.

Как заметила нам нардеп, без немедленного вмешательства в проблему Украина может получить новый кризис на рынке жилищного строительства огромных масштабов.

“Очевидного или простого решения эта ситуация не имеет, поскольку сейчас нет достоверной и проверенной информации о причинах возникновения кризиса с объектами “Аркады”. Главной задачей Межведомственной комиссии как раз и должно стать детальное изучение ситуации и выработка реальных путей решения с учетом интересов, в первую очередь, граждан, инвестировавших средства в жилье”, – отметила Шуляк.

По материалам УБР
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