При Кабмине создадут рабочую группу для решения проблем вкладчиков "Аркады"

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Проблемой долгостроев банка “Аркада” займется рабочая группа при Кабинете министров Украины или Межведомственная комиссия. Ее создание инициируют в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Об этом рассказала нардеп, замглавы профильного комитета Елена Шуляк, которая направила соответствующее обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Национального банка Якову Смолию. Под обращением подписались еще 35 депутатов.
По словам Шуляк, уже более 2 лет банком “Аркада”, застройщиками “Будэволюция”, “Аркада-Строительство” полностью остановлено строительство 39 жилых 25-этажных (разной стадии готовности, от 1% до 99%) домов, 5 дошкольных учебных заведений, 5 школ, 3 наземных паркингов, 1 пожарного депо, а также других объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в Дарницком и Голосеевском районах Киева.
В целом, в зоне риска оказались более 30 тыс. инвесторов.
Как заметила нам нардеп, без немедленного вмешательства в проблему Украина может получить новый кризис на рынке жилищного строительства огромных масштабов.
“Очевидного или простого решения эта ситуация не имеет, поскольку сейчас нет достоверной и проверенной информации о причинах возникновения кризиса с объектами “Аркады”. Главной задачей Межведомственной комиссии как раз и должно стать детальное изучение ситуации и выработка реальных путей решения с учетом интересов, в первую очередь, граждан, инвестировавших средства в жилье”, – отметила Шуляк.
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