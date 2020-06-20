«Упали в бюджетный котел»: Шмыгаль объяснил, на что пойдут деньги МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью журналу НВ разъяснил, как именно Украина будет использовать кредит Международного валютного фонда (МВФ).

Он признал, что вокруг этой темы идет немало “безосновательных спекуляций”.

Шмыгаль напомнил, что новая программа МВФ для Украины — «это за последние годы первая программа, которая дала возможность брать средства напрямую в бюджет и использовать их на бюджетные нужды».

«То есть эти средства залились в доходную часть бюджета, и мы тратим их на то, что прописано в затратной части», — пояснил Шмыгаль. По его словам, это «те же самые пенсии, заработные платы бюджетников, средства людям и средства на развитие».

«Можно сказать, что эти средства упали в „бюджетный котел“, и в „бюджетном котле“ сейчас мы перекрыли, во-первых, дефицит бюджета, во-вторых, — получили ликвидность для того, чтобы финансировать строительство дорог, строительство школ, садиков, то, что сейчас есть, что мы называем программой президента Большая стройка», — рассказал глава Кабмина.

По его словам, это создает новые рабочие места и «дает разогрев экономики».

«Там хороший мультипликатор по созданию рабочих мест в сопутствующих отраслях, и все эти вещи сейчас также влияют на развитие экономики и создание новых рабочих мест, — заверил Шмыгаль. — Мы это видим просто по статистике, и уже сейчас начинаем подсчитывать в каждой отрасли, кто сколько рабочих мест сделал».

Он также напомнил, что, кроме МВФ, Украина рассчитывает на финансовую помощь других международных институтов.

“Сюда же пошел макрофин – это прямое вливание в бюджет. Сейчас мы дорабатываем со Всемирным банком еще миллиард долларов займа. И отдельно еще есть целый ряд структурных проектов, над которыми мы работаем с ЕС и с нашими международными партнерами, в том числе с ЕБРР — где больше, чем полмиллиарда, 500 миллионов евро аналог», — напомнил Денис Шмыгаль.

Средства ЕБРР, по его словам, пойдут на «конкретные экономические проекты, начиная от Укрэнерго и завершая еще рядом государственных структур, предприятий».

«Поэтому в определенной мере кризис — это и возможность для развития, и активизация развития нашей экономики», — считает глава правительства.

Справка Finance.ua:

2 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда.