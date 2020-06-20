FlixBus возобновляет работу в Украине

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С 25 июня FlixBus восстанавливает работу в Украине на отдельных международных маршрутах – уже в продаже билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и еще более десяти немецких городов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что с 3 июля автобусы FlixBus поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский Плзень через Прагу.
“Пока мы обновили часть наших линий из Украины, но планируем постепенно восстановить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия”, – заявил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.
Основные правила усиленных стандартов безопасности в FlixBus:
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