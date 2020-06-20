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FlixBus возобновляет работу в Украине

FlixBus возобновляет работу в Украине

С 25 июня FlixBus восстанавливает работу в Украине на отдельных международных маршрутах – уже в продаже билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и еще более десяти немецких городов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 3 июля автобусы FlixBus поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский Плзень через Прагу.

“Пока мы обновили часть наших линий из Украины, но планируем постепенно восстановить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия”, – заявил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

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Основные правила усиленных стандартов безопасности в FlixBus:

  • Проводится профессиональная дезинфекция транспортных средств после каждого рейса.
  • Пассажиры должны носить защитные маски во время посадки, высадки и внутри автобуса.
  • Пассажиры должны дезинфицировать руки при посадке (жидкость для дезинфекции доступна в автобусах).
  • Соблюдение 1,5-метрового расстояния от других людей при посадке и размещении багажа в багажном отделе.
  • Водители FlixBus оснащены средствами индивидуальной защиты (включая маски, перчатки, дезинфицирующие средства).

Справка Finance.ua:

  • Автобусный оператор FlixBus начал сотрудничество с Всеукраинской ассоциацией автостанций – стороны, в частности, будут сотрудничать в отношении точек продажи билетов и остановок на маршрутах.
  • Ранее FlixBus объявил планы на 2020 год Африка, страны Балтии и внутренние рейсы в Украине.

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По материалам Finance.UA
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