Названы страны, которые готовы принимать украинцев без ограничений на границе

Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений на границе.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) в своем Telegram-канале.

В агентстве также рассказали, при каких условиях возможен въезд в некоторые другие страны:

Великобритания и Беларусь – с соблюдением карантина в течение 14 дней;

Черногория – при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID -19, сделанного в течение последних 48 часов;

теста -19, сделанного в течение последних 48 часов; Тунис – с 27 июня с тестированием по прибытию;

Турция – с 1 июля без самоизоляции и тестирования.

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«Мининфраструктуры информирует, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией»,– говорится в сообщении.

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Граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Дій вдома». Из «зеленых стран» – беспрепятственно при наличии страхового полиса.

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