Коломойскому отказали во введении пошлин на импорт нефтепродуктов из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности нарушения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных нефтепродуктов (дизельного топлива и сжиженного газа) из РФ.

Решение комиссии 25 июня опубликовано в “Правительственном курьере”.

“Комиссия рассмотрела жалобу ПАО “Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания “Укртатнафта”, публичного акционерного общества “Укрнафта” и акционерного общества “Укргаздобыча” о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья происхождением из РФ.

Комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования”, – говорится в решении комиссии.

Решение Комиссии вступает в силу со дня доведения его до сведения публичного акционерного общества “Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания “Укртатнафта”, публичного акционерного общества “Укрнафта” и акционерного общества “Укргаздобыча”.

В начале 2020 года группа “Приват” и “Нафтогаз” подали жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле, требуя введения пошлин на импорт дизеля и сжиженного газа на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 2024 года до 25,4%.