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Аферисты заработали на "продаже" несуществующих авто почти 13 млн грн

Аферисты заработали на "продаже" несуществующих авто почти 13 млн грн

Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили организованную группу, участники которой под предлогом продажи автомобилей в интернете обманули более 150 граждан на 12,5 млн грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Семь местных жителей с февраля 2019 года размещали в сети объявления о продаже автомобилей по заниженной стоимости или в кредит от имени известных компаний и официальных дистрибьюторов. При этом требовали предоплату в сумме от 30% стоимости автомобиля.

По информации правоохранителей, пострадавшие перечисляли деньги на специальные счета или непосредственно в арендованных офисах в Днепре, Павлограде, Каменском и Бердянске.
При этом работники офисов уверяли клиентов в законности заключения договоров купли-продажи. После получения предоплаты злоумышленники исчезали и открывали новые офисы.

Полицейские провели 15 санкционированных обысков в офисах и по местам проживания членов группировки. В результате изъята компьютерная техника, бланки, подписанные фиктивные договоры, печати и платежные карты.

В Нацполиции заявили, что пятерых участников задержали, им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 УК Украины – совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, и ч. 4 ст. 190 – мошенничество.

По материалам УБР
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