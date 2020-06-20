Создать 62 тысячи рабочих мест: ВР рассмотрит законопроект о локализации

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о локализации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из авторов документа, замглавы комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Действие законопроекта распространяется на 4 подотрасли машиностроения:

железнодорожный транспорт,

городской пассажирский транспорт,

коммунальная техника и спецтехника,

энергетическое машиностроение.

Законопроект позволит работать в рынке инвесторам, которые вкладываются в производство внутри страны.

По расчетам в результате действия этого законопроекта ВВП вырастет на 3,9 процентных пункта в течении 3-5 лет, появится 62,5 тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления повысятся на 8%.

Справка Finance.ua:

Частичная безработица: как получить государственную помощь во время карантина. Центр занятости в течение трех рабочих дней после представления работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении помощи по частичной безработице в период карантина.

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2020 года составило 16,6 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,5 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек.

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