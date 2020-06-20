Создать 62 тысячи рабочих мест: ВР рассмотрит законопроект о локализации

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о локализации.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из авторов документа, замглавы комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
Действие законопроекта распространяется на 4 подотрасли машиностроения:
Законопроект позволит работать в рынке инвесторам, которые вкладываются в производство внутри страны.
По расчетам в результате действия этого законопроекта ВВП вырастет на 3,9 процентных пункта в течении 3-5 лет, появится 62,5 тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления повысятся на 8%.
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