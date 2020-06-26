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Космический корабль SpaceX Crew Dragon вернется на Землю в августе

Космический корабль SpaceX Crew Dragon вернется на Землю в августе

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon вместе с экипажем вернется на Землю в начале августа.

Об этом заявил руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич.

Накануне возвращения, астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен будут отрабатывать возможные чрезвычайные ситуации, остальное время экипаж Crew Dragon потратит на научно-исследовательскую работу на борту МКС.

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Напомним, компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA 30 мая запустила на МКС космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту.

Впервые за почти 10 лет двое американских астронавтов полетели на МКС не на российском “Союзе”, а на американском корабле. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в $50 миллионов. “Роскосмос” берет за эту услугу почти вдвое больше – $90 миллионов.

По материалам Економічна Правда
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