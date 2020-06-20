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МВФ обновил прогноз мировых цен на нефть

МВФ обновил прогноз мировых цен на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средние спотовые цены на нефть в 20021 году на уровне 36,20 доллара за баррель. В 2021 году цены вырастут до 37,50 доллара за баррель.

Об этом говорится в обновленном прогнозе МВФ по мировой экономике за июнь 2020 года.

По сравнению с апрельским прогнозом, ожидания изменились незначительно. Ранее прогнозировалось, что цены на нефть составят 35,61 доллара в 2020 году и 37,87 доллара за баррель в 2021 году.

При этом кривые фьючерсов на нефть указывают на то, что после этого ожидается рост цен до 46 долларов за баррель, что примерно на 25% ниже среднего уровня 2019 года. Кроме того, рост цен на топливные товары ожидается немного быстрее, чем предполагалось в апреле 2020 года.

Как отмечается в обзоре, пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в мире в первой половине 2020 года, чем предполагалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем прогнозировалось ранее.

По материалам РБК-Украина
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