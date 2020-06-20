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В Днепропетровской области дельцы "отмыли" порядка 450 млн грн

В Днепропетровской области дельцы "отмыли" порядка 450 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области прекратили деятельность центра минимизации платежей в бюджет, через который с 2018 по 2020 годы через фиктивные предприятия было легализовано более 450 млн грн.

Как сообщает пресс-центр ГФС, в рамках досудебного расследования было установлено, что функционирование центра организовали несколько человек.

В частности, эта группа проводила так называемые услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей.

По данным ГФС, злоумышленники документально оформляли бестоварные финансовые операции. Затем на счета предприятий с признаками фиктивности переводились средства за якобы приобретенные товары и услуги от реального сектора экономики.

В дальнейшем с расчетных счетов снимали наличные и передавали ее своим клиентам. За свои услуги злоумышленники получали 12% (от 450 млн грн).

В ходе проведения санкционированных обысков изъяты оригиналы финансово-хозяйственных документов, около 200 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, 147 тысяч грн наличных фиктивных субъектов хозяйствования и тому подобное.

По материалам Дело
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