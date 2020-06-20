0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 148 0

Банки успешно прошли первый этап коронакризиса, но худшее впереди — НБУ

Банки успешно прошли первый этап коронакризиса, но худшее впереди — НБУ

Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, существенно сократил спрос на потребительские кредиты, при этом кредитный портфель украинских банков значительно снизился.

По оценкам НБУ, более 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими из-за кризиса.

“Эти убытки реализуются в течение следующих нескольких кварталов, поэтому банки не должны медлить с их признанием и своевременно формировать резервы. Чтобы удостовериться в корректности классификации кредитов и достаточности резервов, НБУ планирует провести анализ качества активов банков (AQR) в конце года”, — говорится в отчете о финансовой стабильности НБУ.

При этом в НБУ отмечают, что замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок.

Так, впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однознаковых процентных ставок по вкладам, что является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов.

При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора.

Учитывая достаточность капитала и ликвидности, а также снижение процентных ставок, банки готовы поддержать бизнес и население и способствовать экономическому восстановлению.

В НБУ отмечают, что одно из заметных последних достижений, которое существенно снизило риски для финансовой стабильности, является принятие изменений в банковское законодательство.

В частности, теперь неплатежеспособные банки не могут возвращаться на рынок. Это правило в корне изменит судебную практику и сделает невозможным работу банков-зомби.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.