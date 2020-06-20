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Фонд соцстраха направил на выплаты 14,5 млрд грн

Фонд соцстраха направил на выплаты 14,5 млрд грн

На сегодняшний день под опекой Фонда социального страхования Украины (ФССУ) находится почти 12 млн человек — официально трудоустроенных, самозанятых, ООО, лиц, работающих на условиях гражданско-правовых договоров.

Как заявила исполняющая обязанности главы ФССУ Татьяна Михайленко, в течение 2019 года Фонд провел финансирование материального обеспечения на общую сумму 14,5 млрд грн, что на 1,85 млрд грн, или 14,8% больше по сравнению с 2018 годом.

На финансирование страховых выплат было направлено 8,5 млрд грн, что на 0,6 млрд грн, или 8,4% больше, чем в 2018 году.

По словам Михайленко, все выплаты осуществляются Фондом в полном объеме, охват реабилитационным и санаторно-курортным лечением, а также медико-социальными услугами составил 100% определенной потребности по итогам 2019 года.

В то же время, в связи с уменьшением поступлений ЕСВ — в частности, из-за ниже прогнозируемого размера фонда оплаты труда по стране, уменьшения объемов производства во время пандемии, по состоянию на сегодня существуют задержки в финансировании, продолжительность которых составляет около 10 рабочих дней. В частности, в течение пяти месяцев текущего года от доли единого социального взноса поступило 10,1 млрд грн, что меньше прогнозного показателя на 1,1 млрд грн.

По материалам Дело
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