Фонд соцстраха направил на выплаты 14,5 млрд грн

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На сегодняшний день под опекой Фонда социального страхования Украины (ФССУ) находится почти 12 млн человек — официально трудоустроенных, самозанятых, ООО, лиц, работающих на условиях гражданско-правовых договоров.
Как заявила исполняющая обязанности главы ФССУ Татьяна Михайленко, в течение 2019 года Фонд провел финансирование материального обеспечения на общую сумму 14,5 млрд грн, что на 1,85 млрд грн, или 14,8% больше по сравнению с 2018 годом.
На финансирование страховых выплат было направлено 8,5 млрд грн, что на 0,6 млрд грн, или 8,4% больше, чем в 2018 году.
По словам Михайленко, все выплаты осуществляются Фондом в полном объеме, охват реабилитационным и санаторно-курортным лечением, а также медико-социальными услугами составил 100% определенной потребности по итогам 2019 года.
В то же время, в связи с уменьшением поступлений ЕСВ — в частности, из-за ниже прогнозируемого размера фонда оплаты труда по стране, уменьшения объемов производства во время пандемии, по состоянию на сегодня существуют задержки в финансировании, продолжительность которых составляет около 10 рабочих дней. В частности, в течение пяти месяцев текущего года от доли единого социального взноса поступило 10,1 млрд грн, что меньше прогнозного показателя на 1,1 млрд грн.
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